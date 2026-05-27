Экс-премьер РФ назвал кандидата на роль переговорщика от Евросоюза с Россией

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил рассмотреть кандидатуру действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного переговорщика от Европейского союза при обсуждении вопросов с Российской Федерацией.

Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, Степашин заявил, что, возможно, стоит подумать о Штайнмайере. Экс-премьер напомнил, что еще в 2014 году Штайнмайер, занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, подписывал вместе с главами дипломатических ведомств Франции и Польши документ, который гарантировал проведение на Украине свободных и демократических выборов.

При этом, как заметил Степашин, сразу после этого подписания, по известным событиям, произошел государственный переворот. По его мнению, господин Штайнмайер, по крайней мере, мог бы вернуться к тому, что он подписывал, и, возможно, принести свои извинения - хотя бы в качестве участника будущих переговоров. Впрочем, добавил Степашин, он не знает, готов ли немецкий президент к такому шагу.

Напомним, что ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что уже обсуждает с лидерами стран ЕС подготовку к переговорам с Россией на тот момент, когда для этого настанет правильное время.

