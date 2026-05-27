Россия потребовала от Финляндии закрыть коридор для украинских БПЛА

В посольстве РФ в Хельсинки заявили, если финские власти официально предоставят воздушное пространство для украинских дронов, такие шаги будут иметь серьёзные последствия. Об это пишут «Известия».

© Московский Комсомолец

Дипломаты подчеркнули, что Финляндия взяла на себя ответственность государства «переднего края» НАТО, и Москва надеется, что там осознают чувствительность складывающейся ситуации.

Поводом для предостережения стала серия инцидентов с залётом дронов. 15 мая в Финляндии предупреждали об опасности для столичного региона с населением 1,8 миллиона человек.

В Финляндии отреагировали на инциденты с дронами ВСУ

Сейчас страна готовится к срочным учениям по борьбе с беспилотниками на юго-востоке и в акватории Финского залива.

Профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что элиты прибалтийских стран и Финляндии могли координировать пролёты дронов, не ставя в известность всё руководство. По её мнению, Киев целенаправленно втягивает страны НАТО в прямой конфликт с РФ.