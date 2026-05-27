Россия потребовала от Финляндии закрыть коридор для украинских БПЛА
В посольстве РФ в Хельсинки заявили, если финские власти официально предоставят воздушное пространство для украинских дронов, такие шаги будут иметь серьёзные последствия. Об это пишут «Известия».
Дипломаты подчеркнули, что Финляндия взяла на себя ответственность государства «переднего края» НАТО, и Москва надеется, что там осознают чувствительность складывающейся ситуации.
Поводом для предостережения стала серия инцидентов с залётом дронов. 15 мая в Финляндии предупреждали об опасности для столичного региона с населением 1,8 миллиона человек.
В Финляндии отреагировали на инциденты с дронами ВСУ
Сейчас страна готовится к срочным учениям по борьбе с беспилотниками на юго-востоке и в акватории Финского залива.
Профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что элиты прибалтийских стран и Финляндии могли координировать пролёты дронов, не ставя в известность всё руководство. По её мнению, Киев целенаправленно втягивает страны НАТО в прямой конфликт с РФ.