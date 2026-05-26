Истинная цель борьбы Украины — это переход в сферу господства Запада, однако западные СМИ пытаются преподнести это как борьбу за независимость.

На это указал сенатор Алексей Пушков, передает ТАСС.

«Какая независимость? Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада. <...> Украина борется не за суверенитет, <...> борется за то, чтобы стать частью Запада», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что, в частности, Киев хочет стать ударным плацдармом против России.

При этом, считает Пушков, говорить о суверенитете Украины сейчас нельзя в том числе и по той причине, что примерно 60 процентов ее бюджета — это западная помощь.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта.