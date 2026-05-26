В МИД России призвали США к осознанию ответственности за договоренности на Аляске

Москва призывает Вашингтон осознать свою меру ответственности за реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в 2025 году. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа», — подчеркнул дипломат.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной.

22 мая он сообщил, что Вашингтон не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию украинского конфликта. При этом, по словам Рубио, Соединенные Штаты готовы и дальше играть роль в переговорах между Москвой и Киевом. Однако для этого американская сторона должна увидеть «шанс на их плодотворность».

Ранее в Госдуме указали на нежелание США завершать конфликт на Украине.