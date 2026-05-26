Российское дипломатическое представительство в Анкаре направило открытое письмо в редакцию турецкой газеты Daily Sabah, в котором указало на ложные сведения, использованные изданием при освещении событий в Старобельске в ночь на 22 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-атташе посольства Дмитрий Баранов в своём обращении отметил, что газета, к сожалению, не сочла нужным проверять источники и донести до турецкой общественности истинную картину произошедшего.

По словам дипломата, правда заключается в том, что украинская сторона целенаправленно обстреляла невинных российских детей — никаких военных объектов в том районе никогда не было. Баранов подчеркнул, что было задействовано 16 беспилотников, которые атаковали в три волны, следуя один за другим, причём дроны ждали момента, когда дети начнут выходить из здания, и целились именно в детей.

В результате, как указал пресс-атташе, пострадали более 60 несовершеннолетних, из которых более 20 погибли. Он также добавил, что на похоронных церемониях в российском Старобельске девочек хоронили в свадебных платьях — из-за их юного возраста и невинности.

Российский дипломат напомнил, что, когда три месяца назад был совершен удар по женской школе в Иране, газета подробно осветила этот инцидент, чего не сделала в отношении трагедии в ЛНР.