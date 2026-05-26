Для иностранных дипломатов в России проведут брифинг по ответным ударам по Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для иностранных дипломатов в РФ проведут брифинг на тему ответных ударов по Киеву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Брифинг состоится 27 мая. По словам Захаровой, его проведет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами. И для представителей этих стран будет приведен специальный брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел. Михаил Юрьевич Галузин завтра встретится с дипломатическим корпусом в Москве. Изложим наши подходы, ответим на вопросы», — заявила она.

Захарова также добавил, что реакция мирового сообщества на заявление России об ответных ударах является «беснованием коллективного западного меньшинства».

«Их просто предупредили, но они начали вопить, кричать оскорбления нашим послам, куда-то их вызывать и что-то такое предъявлять. Если они заботятся о своих дипломатах и гражданах, нужно поступить очень просто — сделать все для информирования собственной общественности. А как они заботятся об Украине, мы все наблюдаем. Это настоящий геноцид украинского народа — то, что творит с ним это коллективное западное меньшинство», — добавила она.

Напомним, что ранее МИД России анонсировал ответные удары по Киеву за атаку по Старобельску в ЛНР. На этом фоне российское дипломатическое ведомство рекомендовало странам Европы эвакуировать своих представителей из Киева, а гражданам Украины — не приближаться к военным объектам.

Позже в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева.