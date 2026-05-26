Путин опубликовал статью в газете «Казахстанская правда»

В преддверии визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» вышла статья Владимира Путина под названием «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

В ней российский лидер отметил, что Россию и Казахстан связывают «по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», а также указал на стратегическое партнерство и союзничество двух стран.

Кроме того, президент РФ высказался о «новой, отвечающей духу времени и ориентированной в будущее» конституции Казахстана. По его словам, казахстанцы, проголосовав за нее, в подавляющем большинстве поддержали курс президента Касым-Жомарта Токаева на укрепление государственных институтов, комплексную модернизацию страны и устойчивое развитие в социально-экономической и духовно-нравственной сферах.

Также Путин рассказал о «действительно дружеских, искренних отношениях» с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях», — подчеркнул российский лидер.

27–29 мая Владимир Путин приедет в Казахстан с официальным визитом. По прибытии Токаев лично встретит российского лидера в аэропорту. Затем их ждет обед, на котором они обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений.

На следующий день президент России планирует принять участие в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдут 28 и 29 мая.

