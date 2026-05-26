Замглавы МИД России Михаил Галузин 27 мая разъяснит для иностранного дипкорпуса детали ответных ударов по ВПК Киева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами. Для представителей этих стран будет приведён специальный брифинг... Изложим наши подходы, ответим на вопросы», — сказала она kp.ru.

После террористической атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и убийства десятков детей там в российском МИД подчеркнули, что ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Иностранцев призвали покинуть город.

Вместе с этим сообщалось, что ВС России в ответ на террористические атаки ВСУ ударили «Орешником» по объектам военного управления Украины.