В МИД России 27 мая разъяснят дипкорпусу детали ответных ударов по ВПК Киева
Замглавы МИД России Михаил Галузин 27 мая разъяснит для иностранного дипкорпуса детали ответных ударов по ВПК Киева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами. Для представителей этих стран будет приведён специальный брифинг... Изложим наши подходы, ответим на вопросы», — сказала она kp.ru.
После террористической атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и убийства десятков детей там в российском МИД подчеркнули, что ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Иностранцев призвали покинуть город.
Вместе с этим сообщалось, что ВС России в ответ на террористические атаки ВСУ ударили «Орешником» по объектам военного управления Украины.