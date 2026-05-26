Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске показала их моральный крах.

Об этом он сообщил на конференции.

«Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор», - сказал он.

Небензя объяснил, что в их политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв. С его слов, «если страдания детей могут быть использованы против России», это немедленно становится международным скандалом, но когда «дети погибают из-за умышленных действий киевского режима, трагедия исчезает за оговорками, сомнениями».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, на который был дан ответ, но на этом все закончилось. Он выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На месте произошли взрывы и частичное обрушение стен и перекрытий. Погиб 21 студент.