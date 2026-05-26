Небензя высказался об урегулировании украинского конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Небензи, этот вопрос сейчас не находится в списке приоритетов текущей администрации США.

«Конечно, администрация Трампа занята сейчас другими вопросами. Мы все знаем, какими. Возможно, российско-украинский конфликт не в списке их приоритетов», — заявил он.

Помимо этого, Небензя также добавил, что сейчас Россия не ведет переговоров с украинской стороной. Он заявил, что Москва выдвинула Киеву свои условия, но не получила ответ.

«Что касается переговоров с украинской стороной, то никаких переговоров нет, мы выдвинули свои условия, мы обозначили, в чем состоят реальные переговоры. Это не заморозка по линии фронта, которой так отчаянно добивается Киев», — добавил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что пренебрежение к Уставу ООН «достигло пика».