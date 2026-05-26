Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск.

Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение, пишет РИА Новости.

«Я готов в любое время пригласить своих коллег по Совету Безопасности. Я не уверен, что все коллеги по Совету Безопасности откликнутся на мое приглашение», — отметил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что реакция стран Запада на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР) является «полным позором».