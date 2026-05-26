Журова назвала лучшего кандидата на роль переговорщика Европы с Россией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала лучшего, по ее мнению, кандидата на роль переговорщика Европы с Россией. Об этом сообщает «Газета.ру».
По мнению Журовой, таким переговорщиком мог бы стать бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Депутат считает, что Орбан смог бы найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным, а также «понятно и объективно» передавал бы информацию европейским политикам.
Ранее СМИ назвали возможных переговорщиков Европы с Россией.