Журова назвала лучшего кандидата на роль переговорщика Европы с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала лучшего, по ее мнению, кандидата на роль переговорщика Европы с Россией. Об этом сообщает «Газета.ру».

По мнению Журовой, таким переговорщиком мог бы стать бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Депутат считает, что Орбан смог бы найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным, а также «понятно и объективно» передавал бы информацию европейским политикам.

«Он мог бы и с президентом нашим нормально разговаривать, и до Евросоюза доносить информацию верно, четко, понятно и объективно. Главное, он объективно ее доносил. <...> Тут главное, чтобы человек не был русофобом, но найти таких сейчас крайне сложно», — заявила Журова.

Ранее СМИ назвали возможных переговорщиков Европы с Россией.