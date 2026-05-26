Пренебрежение в мире к Уставу ООН достигло пика. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Сегодня пренебрежение к Уставу ООН, этому краеугольному документу, достигло своего пика», — заявил он.

Небензя отметил, что сегодня западные элиты «потеряли всякое стеснение в использовании грубых силовых методов в продвижении своих политических и экономических интересов».

Ранее замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что государства — члены ООН испытывают усталость от назойливо навязанной украинской тематики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский и лидеры стран Европы становятся всё более наглыми и агрессивными, Россия будет учитывать это в будущих возможных переговорах по Украине.