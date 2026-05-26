Замглавы МИД не выдали визу для участия в заседании СБ ООН

США не выдали визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову для участия в заседании Совета безопасности ООН, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Несмотря на все попытки добиться от американской стороны выдачи визы Алимову, «она так и не была ему выдана», сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Совет безопасности Всемирной организации сегодня проводит заседание на тему об отстаивании целей и принципов Устава ООН. Председательствует министр иностранных дел КНР Ван И.