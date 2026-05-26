Соединенные Штаты не выдали визу замглавы МИД РФ Александру Алимову для участия в заседании СБ ООН, рассказал постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе заседания Совбеза, посвященного обсуждению мер по укреплению международной системы, базирующейся на центральной роли ООН.

«Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему [Алимову] визы, она так и не была ему выдана», — отметил Небензя.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года США не выдали визы двум представителям России, которые должны были принимать участие во встрече «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке.

В апреле 2026 года Вашингтон по техническим причинам не допустил члена российской делегации до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20).

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заметил тогда, что у представителя России была оформленная американской стороной виза с положенным сроком действия, на груди был бейджик участника.

Дипломат отметил, что эта история показала неспособность США до конца «выполнять те председательские функции, которые на них возложены».