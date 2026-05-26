Четыре страны вызвали российских послов

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России Николая Корчунова для беседы, пишет пресс-служба норвежского внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Дипломаты заметили, что поводом для этого шага стали удары ВС России по объектам военного управления Украины.

Напомним, что в понедельник, 25 мая, МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

Действия и заявления российской стороны вызвали резкую реакцию не только в Норвегии, но и в Германии, Нидерландах, Албании.

Так, МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева, довел до дипломата критическую позицию Берлина в связи с ситуацией вокруг ударов возмездия российских военных по объектам в Киеве.

Кроме того, немецкие дипломаты дали понять в ходе беседы, что Германия продолжит поддержку Киева.

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ Владимира Тарабрина и в ходе встречи назвал излишне интенсивными удары российских военных по Киеву в последние дни.

Глава МИД Албании Ферит Ходжа вызвал российского посла Алексея Зайцева и потребовал объяснить, по какой причине было повреждено здание, в котором проживает посол республики на Украине.

В дипмиссии РФ в Берлине, в свою очередь, категорически отвергли претензии в атаках на гражданские объекты как несостоятельные.

В посольстве подчеркнули, что ВС РФ никогда целенаправленно не атакуют объекты гражданской инфраструктуры, иностранные дипломатические миссии, культурные учреждения, журналистские корпункты.

Дипломаты уточнили также, что хирургические удары по военным объектам в Киеве последовали в ответ на «чудовищный террористический акт», совершённый ВСУ при помощи дальнобойных БПЛА 22 мая 2026 года в городе Старобельске.