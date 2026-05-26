Медведев прокомментировал отказ Евросоюза эвакуировать дипломатов из Киева

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ стран Евросоюза эвакуировать свои посольства из Киева. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Медведева, такой отказ означает, что у Евросоюза «есть лишние дипломаты».

«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», — написал он.

Напомним, что ранее МИД России анонсировал ответные удары по Киеву за атаку по Старобельску в ЛНР. На этом фоне российское дипломатическое ведомство рекомендовало странам Европы эвакуировать своих представителей из Киева, а гражданам Украины — не приближаться к военным объектам.

Позже в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева.