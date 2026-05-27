Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан.

Борт номер один приземлился в аэропорту Астаны в среду вечером. Путина встретил лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Прямо из "воздушной гавани" главы государств направились в резиденцию Токаева - для неформальной беседы наедине за ужином.

Для Путина это уже второй государственный визит в Казахстан во время нынешнего срока полномочий - по протоколу так не принято, дважды посещать одну и ту же страну с госвизитом, но казахстанская сторона выступила именно с таким предложением, чтобы подчеркнуть, насколько высок уровень отношений Москвы и Астаны.

Основной день госвизита - четверг, а в пятницу состоится саммит лидеров Евразийского экономического союза. Перед этими важными мероприятиями Путин и Токаев решили "сверить часы" на личной встрече.

В четверг статус визита будет раскрыт во всей полноте: торжественная церемония с почетным караулом и пролетом самолетов с российским триколором, а затем пройдут полноформатные переговоры - как в узком, так и в расширенном составах - от России приехала солидная делегация правительственных чиновников, представителей Кремля, глав госкорпораций, банков и крупных бизнесменов.

На повестке отношения как в политической, так и в торгово-экономической, военно-технологической, культурно-гуманитарной и других областях, актуальные региональные и международные вопросы и будущее взаимодействие в рамках многосторонних организаций. По итогам состоится церемония подписания и обмена документами. Главным станет Совместное заявление лидеров "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана".

Токаев примет Путина в закрытой резиденции для встреч "без галстуков

После церемонии Путин и Токаев сделают заявления для прессы и отправятся на символическую высадку дерева вечной дружбы. Закончит госвизит торжественный прием.

Затем начнется повестка Евразийского экономического союза, в рамках которого пройдет Евразийский экономический форум. Тема его в этом году - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". На пленарном заседании выступят лидеры стран "евразийской пятерки" и вице-премьер Армении Мгер Григорян - премьер-министр этой страны Никол Пашинян не приедет в Астану. По итогам будет принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

В пятницу состоится саммит ЕАЭС - заседание Высшего экономического совета. В узком составе лидеры обсудят в том числе планы Еревана вступить в Евросоюз. После узкого состава состоится расширенный, к саммиту подключатся представители стран-наблюдателей, в их числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.