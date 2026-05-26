Москва в ближайшее время даст оценку планам Соединенных Штатов Америки (США) о размещении ракетных комплексов в Японии на время учений.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что «натоцентричное сообщество» рассматривает Азию исключительно как сферу своих интересов.

— Отсюда и такая нахрапистость, отсюда — такая абсолютная наглость и хамство в неучете интересов стран этого региона. Отсюда и провоцирование стран региона, — отметила Захарова.

Помимо этого, директор департамента добавила, что некоторые страны строят свое благополучие за счет доминирования и пренебрежения чужими интересами. По словам Захаровой, они долгое время жили за счет других народов, но в итоге «ничего не построили», передает «Радио 1».

