Ушаков объяснил, почему Армению нельзя исключить из ЕАЭС

Исключение государства из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках организации, невозможно, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в пятницу, 29 мая, президент России Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС. Он уточнил, что на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки вопросы, которые касаются планов Армении по вступлению в Евросоюз, это «представляется необходимым».

«Конечно будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств ЕАЭС», — отметил Ушаков.

Журналисты попросили помощника президента раскрыть, могут ли главы государств и правительств в ходе саммита поднять вопрос об исключении Армении из экономического союза.

Чиновник разъяснил, что «просто так каким-то решением исключить ту или иную страну из сотрудничества в рамках этого союза невозможно», но допускается вариант, когда сама страна заявляет о прекращении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Астане 28 мая пройдет в узком и расширенном форматах заседание Высшего Евразийского совета.

В узком формате в мероприятии примут участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, а также вице-премьер Армении.