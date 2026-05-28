Самолеты окрасили небо над Астаной в цвета триколора РФ в честь визита Путина

Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо над Астаной в цвета российского триколора, передает корреспондент ТАСС.

© Администрация президента РФ

После того, как кортеж президента России прибыл ко Дворцу независимости, где проходит протокольная официальная церемония встречи, казахстанские самолеты поднялись в небо над столицей республики. Выйдя из автомобиля, прежде чем направиться к месту проведения мероприятия, Путин мог увидеть над собой символ глубокого уважения народа Казахстана к своему северному соседу.

Боевая авиация Минобороны Казахстана готовилась к визиту российского президента несколько дней. Самолеты проводили над Астаной тренировочные полеты, дымным шлейфом выписывая цвета российского флага.