В МИД РФ заявили о риске прямого столкновения ядерных держав

Лобовое столкновение России и НАТО вполне возможно, рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат сделал ряд заявлений о ситуации в мире в ходе круглого стола «Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления» на Международном форуме по безопасности.

«Нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав», — отметил Рябков.

По его словам, даже угроза конфликта государств, обладающих ТЯО, не удерживает «коллективную противостоящую России евронатовскую группу» от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой.

Напомним, что Франция в апреле 2026 года завершила самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны «Орион-26». Они продолжались 11 недель, в них приняли участие военнослужащие из 20 стран.

В ходе учений были задействованы 2150 единиц техники, включая БМП, БТР и основные боевые танки, 140 самолетов и вертолетов, беспилотники различных типов, авианосец «Шарль де Голль», два вертолетоносца типа Mistral.

Ранее Рябков сообщил, что последствия «лобовой сшибки» России и НАТО будут катастрофическими.