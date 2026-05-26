Специальная военная операция (СВО) изменилась после предупреждения МИД России об ударах по Украине. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в России зафиксировали меньше прилетов украинских беспилотников, хотя окончательно они не прекратились.

Парламентарий отметил, что представителям иностранных посольств действительно следует покинуть свои помещения, а гражданам — не приближаться к объектам военной инфраструктуры.

Прежде, чем атаковать регионы России, украинскому руководству следует подумать о том, какие последствия будут ждать в том числе и в тыловых их районах, например в Киеве. Там еще остались военно-промышленная инфраструктура и предприятия, связанные с ВПК, подчеркнул Колесник.

25 мая состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Официальный представитель Пентагона Томми Пиготт заявил, что они обсудили Украину, двусторонние отношения, а также ситуацию в Иране, в том числе дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе. Кроме того, речь шла о ситуации вокруг Кубы.

Российский министр уведомил Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве. Также Лавров напомнил и о рекомендации США и другим странам эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из Киева.

Ранее стало известно о передаче Трампу послания от Путина.