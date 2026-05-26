В России ответили на заявление Рубио об угрозе эскалации конфликта на Украине

Позиция госсекретаря США Марко Рубио по поводу возможной эскалации конфликта на Украине лишена конкретных решений, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее Рубио заявил, что опасность эскалации конфликта на Украине существует. При этом Рубио подтвердил, что США готовы далее оказывать помощь в урегулировании украинского кризиса.

«Мы исходим из позиции переговоров нашего президента с американским президентом, которая была озвучена в Анкоридже. А все остальные высказывания госсекретаря довольно невнятные, без каких-либо конкретных решений. Он просто констатирует факт, как видит», — отметил депутат.

По его словам, США остаются заинтересованной стороной, поэтому их заявления пока нельзя считать объективными. Для начала, заявил парламентарий, американцам следует прекратить снабжать Украину разведывательными данными, перестать передавать оружие по закрытым каналам и отказаться от управления ракетными системами и беспилотниками. Только после таких шагов можно будет оценивать искренность их миротворческой риторики, считает депутат.

"А куда уже дальше эскалировать? После того, что творят украинские власти своими террористическими актами, дальше, в таком случае, должно дойти до третьей мировой войны" Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне

Парламентарий добавил, что вместо конфронтационных заявлений необходимо принимать меры, чтобы не допустить глобального конфликта.

Кроме того, глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что вчерашние заявления МИД РФ — это фактически уведомления о начале «войны городов».

«Данная логика типична для "стагнирующего" конфликта и мы ее хорошо знаем по Ирано-иракской войне. Скорее удивительно, что этого не было сделано раньше, хотя зимняя ударная кампания РФ против украинской энергетики с явной целью "заморозить Украину" была в той же логике. (...) Рубио естественным образом полагает, что в этих условиях процесс переговоров заморожен, поскольку эскалация не лучший для нее фон», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и сделал после этого заявление. По его словам, он проинформировал лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа о шагах российской стороны. Это касается рекомендаций Москвы эвакуировать из Киева дипломатический персонал, которые РФ разослала во все посольства.

В МИД РФ подтверждают эту информацию и уточняют, что армия России приступает к системным ударам по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в украинской столице.