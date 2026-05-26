О «нацистских приспешниках» и системных ударах: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал предупреждение о «системных ударах» ВС РФ по военным объектам в Киеве и высказался о «прославлении нацистских преступников в центре Европы».

О прославлении «нацистских приспешников»

В мае на Украине перезахоронили репатриированные останки Андрея Мельника, возглавлявшего ОУН* (запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской). Останки были перезахоронены на Национальном военно-мемориальном кладбище под Киевом. ОУН* сотрудничала с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны.

«Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма - это очень опасно для Европы», - так эту новость прокомментировал Песков.

Он обратил внимание, что МИД Израиля также осудил решение украинских властей, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что Кремль относится к решению Киева крайне негативно.

«Фактически в центре Европы происходит официальное, на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что действия украинских властей «лишний раз подчеркивают обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции».

О «системных ударах» по военным объектам в Киеве

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее созвонился с госсекретарем США Марко Рубио по поручению президента России Владимира Путина. Глава МИД России предупредил, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ».

Песков не стал уточнять, стоит ли понимать «системные удары» как ежедневные или как удары, наносимые с какой-то определенной периодичностью, отмечает ТАСС.

«Системность - это же не периодичность. Это не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано», - сказал Песков.

Он также добавил, что у Кремля пока нет данных о реакции США на предупреждение Москвы.

О новом бизнес-омбудсмене

Песков сообщил, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по защите прав предпринимателей. Представитель Кремля добавил, что институт бизнес-омбудсмена немного изменится: должность станет не государственной, а, скорее, общественной.

