Мурашко: Россия выступает против политизации ВОЗ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Деятельность Всемирной организации здравоохранения не должна политизироваться, Россия выступает против этого. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы в том числе заинтересованы в том, чтобы политизации на площадке ВОЗ не было. Мы, к сожалению, слышим подобные высказывания, [мы надеемся, что] все будут заниматься научными знаниями и гуманитарными миссиями", - сказал он на международном форуме по безопасности.

I Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза РФ проходит с 26 по 29 мая в Московской области. В дни форума состоятся 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 6 многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия - АСЕАН, Россия - Центральная Азия, Россия - страны Сахеля, брифинг для стран Африки), 21 мероприятие в формате круглых столов, конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий. Также будет организовано 25 выставок.

ТАСС - информационный партнер форума.