Стало известно о «тайном послании» России Трампу

Мария Иванова

Научный сотрудник РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что Россия могла передать президенту США Дональду Трампу послание по Украине через госсекретаря Марко Рубио. Об этом Блохин рассказал News.ru.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 мая созвонился с главой Госдепартамента США Марко Рубио по поручению президента России Владимира Путина. Министр предупредил, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ» в ответ на атаки Украины по гражданским объектам.

Во время разговора Лаврова указал на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам было рекомендовано эвакуировать дипломатов и граждан из Киева. Также Лавров напомнил о достигнутых на переговорах в Анкоридже договоренностях по украинскому кризису. Российский министр заявил, что Европа и Украина «подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов».

Блохин отметил, что Россия проинформировала США об атаках Украины на Старобельск. По мнению политолога, это было сделано по дипломатическим каналам, а не опосредованно в СМИ, чтобы «усилить эффект».

Блохин считает, что через Рубио Трампу могли указать на «значимость и важность грядущих действий». Политолог усомнился, что Лавров и Рубио обсуждали новые переговоры.

«Скорее всего, это было информирование и предостережение, чтобы западные дипломаты знали, к чему готовиться», - заключил Блохин.