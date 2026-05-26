В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя», — сказал он.

Спикер Думы также заявил, что ответ России на удары должен быть жестким.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара пострадали более 30 человек. Атаку украинской армии прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства поручил Минобороны предложить ответ на удар ВСУ.