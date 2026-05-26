Кровавый клоун Зеленский неожиданно заявил о скором завершении СВО. В разговоре с депутатами он сообщил, что, по его мнению, уже к ноябрю завершится активная фаза боевых действий. С чего вдруг Зеленский заговорил о возможном мире, «МК» рассказал именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

- Зеленский это взял с тоже полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания, - говорит Анатолий Александрович. – Закончить в ноябре ликвидацию террористической организации «Украина» мы, наверное, можем. Технически это возможно. Но это потребует довольно значительных жертв среди русского большинства жителей Украины. Мы, в общем-то, и стараемся не спешить именно потому, что громадное большинство жителей Украины – русские. - Я думаю, что Зеленский может завершить боевые действия только одним способом – полной и безоговорочной капитуляцией, - продолжает Вассерман. - Может быть, он попросит амнистии и разрешения на выезд в страны, поддерживающие эту террористическую организацию. Но я бы на его месте этого не делал. Поскольку, по мнению некоторых специалистов, пожизненное заключение все-таки не так страшно, как скоропостижная смерть, которая его постигнет, как только появится малейшее видение того, что он может рассказать что-то из того, что он знает.

Между тем, вчера наш МИД сделал заявление о начале нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и по командным пунктам. Также призвал персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций как можно скорее покинуть город. Это заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Люди пишут, что все начинается всерьез.

- Давно пора, - говорит Вассерман и объясняет, почему на Западе к заявлению нашего МИДа отнеслись весьма спокойно. – Потому что публично показать, что принимают нас всерьез, они не могут. Это им ломает всю публичную политику. Поэтому эвакуация будет проходить негласно.

При этом Вассерман прекрасно понимает, почему киевская хунта всеми способами затягивает начало реальных мирных переговоров, продолжая устраивать провокации.

- Террористическая организация Украина рассматривает все ресурсы, захваченной ею территорий, включая, естественно, и громадное русское большинство жителей Украины, не просто как расходный материал, а как материал, подлежащий уничтожению, - уверен Вассерман. - Любой ценой и любыми способами. Поскольку сама идея независимой Украины - это идея антирусская. И, соответственно, эту часть исторической России они ненавидят также, как и все остальное.