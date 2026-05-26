Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что возможные переговорщики по Украине от Евросоюза не обладают необходимым весом в глазах России и США. Об этом депутат заявил News.ru.

Издание Politico ранее сообщило, что ЕС рассматривает кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба в качестве возможных представителей Брюсселя на переговорах по Украине. Позже стало известно, что переговорщиками от ЕС также могут стать бывший глава европейской дипломатии Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё и бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Чепа заявил, что эти бывшие и действующие политики могут негативно повлиять на переговоры. По его словам, они «не слишком отличаются в пользу результативности».

«Я думаю, они не являются авторитетом ни для США, ни для России, ни для Украины. Нам будет понятно, какие задачи они ставят перед собой - обмануть, затянуть или помешать», - подчеркнул депутат.

Чепа отметил, что Россия хочет видеть переговорщика, который стремился бы остановить пуски дронов ВСУ через Европу и сократить «бессмысленное накачивание Киева ресурсами».

Девятого мая журналисты задали президенту России Владимиру Путину вопрос, остались ли в Западной Европе «здравомыслящие политики, с которым можно вести диалог». Путин назвал таким политиком бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, заявила, что сама могла бы представлять ЕС на переговорах с Москвой. Она отмечала, что «распознала бы ловушки, которые расставляет Россия». Европейские СМИ сообщили, что власти ЕС отказались от кандидатуры Каллас.