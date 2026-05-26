Песков: РФ не располагает информацией о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы

Россия пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы об ударах по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Российской газеты".

"Пока мы такой информацией не располагаем", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что для Москвы приоритетно то предупреждение, которое направила российская сторона. При этом Песков добавил, что в Кремле слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, в частности представителя Евросоюза в Киеве.

Напомним, что вчера министр иностранных дел РФ Сергей Ларов довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева из-за готовящихся ответных ударов России по объектам ВПК и центрам принятия решений. Как сообщалось, беседа с госсекретарем США Марко Рубио состоялась по телефону.