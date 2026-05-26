Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что страны Балтики разрешают пролет украинских беспилотников над своей территорией по одной из двух причин. Его слова приводит РИА Новости.

Шойгу обратил внимание, что прибалтийские страны не сбили ни одного украинского дрона, которые летят над их территорией для атак северо-запада России. По его мнению, это можно объяснить тем, что у прибалтийских стран нет средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить украинские БПЛА, либо они являются соучастниками атак на Россию.

«Выбор за вами», — отметил секретарь Совбеза.

19 мая Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным пресс-бюро, территорию прибалтийских стран планируется использовать в целях уменьшения времени подлета.

В разведслужбе узнали, что Латвия согласилась содействовать ВСУ, несмотря на опасения «стать жертвой ответного удара Москвы». Представители Киева смогли убедить Ригу дать согласие на проведение операции, сделав акцент на том, что точное место запуска беспилотников якобы будет невозможно определить, сообщили в СВР.

В пресс-бюро предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия в случае пособничества Киеву.