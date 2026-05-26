Шойгу: отсутствие должной реакции Запада на удар по Старобельску удивляет

Реакция Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске удивляет, фактически ни одна европейская страна - участница СБ ООН не отреагировала на трагедию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу журналистам по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

"Так же, как не могу не удивиться европейской реакции. Фактически, ни одна из европейских стран - членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций никак не отреагировала на это чрезвычайное событие, на эту катастрофу, на эту огромную трагедию", - отметил он.