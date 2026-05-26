Путин назвал преступление, которое не имеет срока давности

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил, что принцип срока давности не должен распространяться на преступления против человечности. Во всех остальных случаях, подчеркнул глава государства, давность необходима. Поводом для обсуждения стала тема установления сроков по отдельным сделкам, включая приватизационные.

В ходе рабочей встречи с Александром Шохиным президент России затронул принципиальный правовой вопрос — о пределах срока давности применительно к разным видам правонарушений. Речь зашла в контексте обсуждения возможного введения временных ограничений по оспариванию некоторых сделок, в том числе совершённых в ходе приватизации.

Владимир Путин подчеркнул, что существует ровно одна категория преступлений, для которой любые сроки давности неуместны и неприемлемы.

«Есть только один вид правонарушений (преступлений), к которому «не применяются и не должны… применяться принципы срока давности» — это «преступление против человечности», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что во всех иных случаях без ограничения сроков давности не обойтись. «Срок давности необходим», — добавил Путин, дав понять, что правовая система должна сохранять баланс между справедливостью и правовой определённостью.

Высказывание прозвучало на фоне дискуссий о возможной корректировке законодательства в отношении имущественных споров, однако президент чётко отделил экономические вопросы от фундаментальных принципов гуманитарного права. По его мнению, злодеяния против человечности должны караться независимо от того, сколько лет прошло с момента их совершения.

