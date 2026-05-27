Мирошник: у России переполнилась чаша терпения в ситуации с Украиной
В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — подчеркнул он, выступая на Международном форуме по безопасности.
Ранее в российском МИД заявили, что ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. В ведомстве отметили, что удар по Старобельску «переполнил чашу терпения».
ВС России в ответ на террористические атаки ВСУ ударили «Орешником» по объектам военного управления Украины.
Украинское издание «СТРАНА.ua» отмечало, что силы ПВО Украины оказались не в состоянии отразить российский удар возмездия.