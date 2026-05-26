Умеряющий пыл Запада "Сармат" и выбор Армении. Заявления Шойгу

Удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики по отношению к России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он также выразил сожаление, что Армения ищет защиту у непосредственного источника угрозы.

ТАСС собрал ключевые заявления секретаря СБ РФ.

Деградация ситуации в сфере международной безопасности

Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует: "Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. В зоне ответственности организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы".Особенно напряженная обстановка "складывается у западных рубежей" ОДКБ.

Угроза от НАТО

Основная угроза для ОДКБ исходит от НАТО и входящих в блок стран "так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар".ОДКБ адекватно оценивает риски для безопасности от наращивания военного и разведывательного потенциала НАТО в западном регионе: "Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации".

Испытания "Сармата"

Удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики по отношению к России: "Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты "Сармат" и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников".

Выбор Армении

Желание Еревана найти покровительство у источника угрозы вызывает сожаление: "Проблем много, и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы"."Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа".