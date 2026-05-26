Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на внесение сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" заявила, что киевский режим занимается геноцидом.

"Геноцидом украинского народа занимаются [Владимир] Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян", - заявила дипломат "Известиям".

Всего в базу "Миротворца" попали 10 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Авторы сайта, в частности, обвинили их в покушении на суверенитет Украины и в распространении пропаганды среди несовершеннолетних.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в Луганской Народной Республике. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 детей. В момент удара в учебном заведении находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.