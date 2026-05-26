Украина, как заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ), превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта (ИИ), отработки форм и методов войны под "чужим флагом".

Бортников подчеркнул, что киевский режим сделал Украину крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия и боеприпасов.

Таким образом, «под плотной опекой Запада» Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ.