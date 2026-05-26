В Калининградской области вечером в понедельник, 25 мая, вводился режим беспилотной опасности. Источник Life.ru в Государственной Думе РФ раскрыл, чего пытается добиться киевский неонацистский режим попытками атаковать Калининградскую область.

Как заметил спикер, Киев не успокаивается и продолжает попытки провокаций, надеясь на медийный эффект. Собеседник издания подчеркнул, что главе киевского неонацистского режима Владимиру Зеленскому стоит уяснить, что за каждым действием неизбежно следует противодействие. Он обратил внимание на то, что это еще «школьная программа».

По словам источника, попытки Украины «дотянуться» до разных регионов РФ представляют собой не что иное, как стремление Киева доказать западным заказчикам свою эффективность и мольбу не списывать украинцев со счетов.

Собеседник издания счел подобные действия со стороны киевского режима бесполезными, добавив, что победа будет за Россией.