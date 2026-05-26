Глава ФСБ России рассказал о крупнейшем центре контрабанды оружия в Европе

Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств. Эта операция была выполнена совместно с коллегами из белорусского КГБ, отметил Бортников. При помощи этих взрывных устройств Киев планировал организовывать теракты в России.