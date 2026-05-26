Путин обратился к спецслужбам СНГ из-за военно-политической обстановки в мире

Президент России Владимир Путин назвал важным максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ для надежной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз. Приветствие главы государства перед началом 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) зачитал его представитель в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что военно-политическая обстановка в мире значительно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ. На этом фоне, по словам российского лидера, необходимо максимально прибегать к аналитическим, кадровым, оперативным, техническим возможностям структур для надежной защиты всех стран Содружества от возможных внутренних и внешних угроз, регулярно делиться информацией, готовить единые подходы в решении общих задач.

Президент России выразил уверенность, что результаты заседания СОРБ послужат обеспечению безопасного и устойчивого развития стран и народов СНГ.

Ранее Бортников сообщил, что ФСБ совместно с Узбекистаном пресекли теракты в России.