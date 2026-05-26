Главные средства массовой информации в США очень избирательно подошли к предупреждению МИД России о грядущих системных ударах по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам. Некоторые из них предпочли сделать вид, будто такого предупреждения не было. Другие же спрятали информацию о нем в материалах о массированном ударе российских вооруженных сил по военным объектам в столице Украины.

Единственный, кто прямо написал о предупреждении российского внешнеполитического ведомства, стало агентство Reuters. В статье даже говорится о том, что спровоцировало такое решение - преднамеренный удар дронами по студенческому общежитию в ЛНР.

В материале содержится и реакция представителя Евросоюза на Украине Катарины Матерновой. По ее словам, дипмиссия ЕС не собирается никуда уходить.

"Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", - написала она в социальных сетях.

Bloomberg свой материал начинает с телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в котором глава российского внешнеполитического ведомства призвал Соединенные Штаты эвакуировать из Киева своих дипломатов и граждан. Агентство также сообщает, что решение о нанесении системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве связано с действиями ВСУ, которые привели к трагедии в Старобельске.

А вот телеканал CNN предпочел не выносить предупреждение российского МИД в отдельный материал, запрятав информацию о нем в статье об ударах российских ВС по объектам в Киеве. При этом телеканал приводит и слова официального представителя государственного департамента США о том, что в работе посольства Соединенных Штатов в Киеве "нет никаких изменений".

Другие же американские СМИ, такие как газеты The Wall Street Journal, The Washington Post и телеканал Fox News, на своем сайте решили не замечать ни заявления МИД России, ни телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств РФ и США.

Тем временем The New York Times публикует репортаж из оккупированной украинскими войсками Константиновки в ДНР, однако ни слова не приводит из предупреждения российского МИД.