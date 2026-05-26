Названа цель визита японской делегации в РФ

Высокопоставленные японские чиновники прибыли в РФ, чтобы провести переговоры с российскими коллегами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности азиатской страны Рёсэя Акадзаву.

По его словам, в том числе в Москву отправились заместитель европейского департамента министерства иностранных дел Японии Масаки Исикава и глава департамента торговой политики министерства экономики, торговли и промышленности Масаёси Араи. "Цель этого визита — коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в РФ", — рассказал Акадзава.

От уточнения подробностей он решил воздержаться. 10 мая в минэкономики Японии объявили о подготовке визита делегации правительственных чиновников в РФ. В заявлении уточнялось, что поездка запланирована на конец месяца. Как отметили в ведомстве, в зависимости от ситуации к чиновникам могут присоединиться представители частных компаний.

Информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники писало, что в состав делегации могут включить специалистов компаний Mitsui & Co., а также Mitsui O.S.K. Lines.