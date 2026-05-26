Японская правительственная делегация прибыла с визитом в Россию

Делегация министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японского МИД находится с визитом в России.

Об этом РИА Новости сообщил представитель японского министерства экономики.

По его словам, в составе делегации — глава департамента торговой политики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы Масаки Исикава.

«Они проведут встречи на правительственном уровне», — сказала представитель ведомства.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва передавала послу Японии перечень шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога.