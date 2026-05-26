Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами россиян

Роскомнадзор (РКН) усилил контроль за IP-адресами пользователей, оштрафовав 85 операторов связи за непредоставление соответствующих данных. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Телеком-компании обязаны предоставлять сведения об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, отметили в РКН. В марте такие извещения были направлены 1359 операторам связи. Информирование операторов, как заявили в Роскомнадзоре, проводится в рамках законодательства "для противодействия угрозам безопасности российского сегмента Интернета", противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам".

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, контроль за IP-адресами необходим в ситуации, когда российские компании и госорганизации регулярно подвергаются кибератакам. Он рассказал, что специалисты, получив IP, могут выявить и локализовать источник вредоносного трафика.

Кроме того, эта информация важна для противодействия спаму, добавил Кусков. В "Ростелекоме" "Известиям" сообщили, что знают о рассылке и провели необходимые доработки на своей сети.