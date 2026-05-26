Полянский раскритиковал ОБСЕ за лицемерие после теракта в Старобельске

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ответ организации на террористическую атаку ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР носит провокационный и лицемерный характер. Российская сторона получила его только в понедельник, хотя требовала осудить удар незамедлительно.

Дипломат отметил, что в ответе швейцарского председательства, которое сейчас руководит ОБСЕ, нет и намека на осуждение. Зато там провокационно подчеркивается, что удар был нанесен по «временно оккупированной территории Украины». По словам Полянского, швейцарцы также «лукаво» утверждают, что созывают спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ, хотя на самом деле его организовали под предлогом «российской агрессии».

«Вот такие лицемеры сегодня "правят бал" в ОБСЕ!» — подчеркнул постпред.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Погиб 21 человек.