Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) только в понедельник дала ответ на незамедлительно направленное Россией письмо с требованием осудить удар ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Но там нет и намека на осуждение, сообщил постпред РФ при данной организации Дмитрий Полянский.

Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет, написал Полянский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что председательствующая в ОБСЕ Швейцария "лукаво" утверждает о созыве спецзаседания Постоянного Совета организации, чтобы обсудить "последние удары с воздуха".

При этом российской стороне достоверно известно, заявил дипломат, что созвали они его с подачи западников только после ответа ВС РФ на теракт в ЛНР.

Вот такие лицемеры сегодня правят бал в ОБСЕ, подчеркнул Полянский.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета.

БПЛА ударили по зданию, в котором в этот момент находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек: 18 девушек и трое парней.

Позже ВС России нанесли массированный удар комплексом "Орешник", ракетами "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и другими по объектам военного управления и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны, все назначенные объекты были поражены.