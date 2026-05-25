Глава евродипломатии Кая Каллас является типичным представителем модели военного решения кризиса на Украине, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. В ответ на теракт ВС РФ нанесли удар по военным объектам на территории Украины.

Ответные действия российской стороны, заметили журналисты, вызвали резкую реакцию у европейских лидеров. В частности, Каллас пообещала обсудить с министрами иностранных дел государств Евросоюза усиление международного давления на Россию.

Константинов подчеркнул, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске был стопроцентной провокацией, согласованной киевским режимом с западными кураторами.

Председатель парламента также выразил надежду на то, что «среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку [Каллас] и ее оголтелый русофобский курс».

Ранее посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов сообщил, что высказываниях Каллас о мнимых военных преступлениях России, «атаках на Африку», говорят о «необразованности и глупости» главы евродипломатии.