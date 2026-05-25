Формулировки, использованные в ответе ОБСЕ по Старобельску, являются провокационными, заявил в своем Telegram-канале постпред России при организации Дмитрий Полянский.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. При ударе погиб 21 человек, 65 пострадали.

Полянский заметил, что российская сторона сразу после того, как стало известно о теракте, направила руководству ОБСЕ письмо с требованием осудить акцию ВСУ в Старобельске.

По его словам, ответ от швейцарского действующего председательства поступил только в понедельник, 25 мая.

«Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому «по сообщениям» нанесен удар, находится на «временно оккупированной территории Украины», — отметил постпред.

Полянский уточнил, что швейцарцы также рассказали о том, что 26 мая собираются провести в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ для обсуждения «последних ударов с воздуха».

Дипломат пояснил, что это заседание организация решила провести только после того, как Россия ответила на теракт мощными ударами по военным объектам. Кроме того, добавил он, в ходе мероприятия будет обсуждаться не атака на Старобельск, а пресловутая «российская агрессия».

«Вот такие лицемеры сегодня «правят бал» в ОБСЕ», — резюмировал Полянский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что редакции ряда зарубежных изданий запретили свои репортерам публиковать материалы о Старобельске.

Старобельск основан в XVII веке, статус города получил в 1797 году. С 1835 года входил в состав Харьковской губернии Российской империи, с декабря 1922 года находился в Украинской ССР.

В марте 2022 года российские военные заняли город, он стал частью ЛНР, в сентябре 2022 года вместе с республикой вошел в состав Российской Федерации.