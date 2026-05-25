Британские депутаты несут чушь в связи с тем, что прямо в здании парламента употребляют дешевое пиво, предположила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне депутаты в ходе заседания заявили о том, что в здании парламента цена пива значительно дешевле, чем в магазинах рядом с ним.

На фоне этого парламентарии призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказать давление на политиков, употребляющих алкоголь перед голосованием по важным социальным проблемам.

«Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе», — констатировала Захарова.

Ранее сообщалось, что британские СМИ по-прежнему муссируют историю о пострадавших от нервно-паралитического вещества «Новичок» Сергее и Юлии Скрипалях.

По мнению публицистов и политиков королевства, к отравлению отца и дочери якобы причастна российская сторона.

Вместе с тем, в Москве категорически отрицают обвинения в этом преступлении, а также в любых аналогичных акциях, проведенных теми или иными спецслужбами.